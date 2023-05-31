Венесуэла и Бразилия восстанавливают всестороннее сотрудничество

Как сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро, в ходе его визита в Бразилию было подписано несколько стратегических соглашений, которые поспособствуют диалогу между странами

КАРАКАС 31 мая. /ТАСС/. Бразилия и Венесуэла заключили соглашения, направленные на восстановление всесторонних отношений, прерванных в период правления предыдущей администрации президента Жаира Болсонару. По итогам официального визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Бразилию во вторник "подписаны стратегические соглашения", которые "укрепляют всестороннее сотрудничество и узы дружбы двух стран". Об этом говорится в видео, размещенном в Twitter Мадуро.

"Правительства Венесуэлы и Бразилии открывают новую эпоху двухсторонних и дипломатических отношений с новым планом сотрудничества по всем представляющим интерес направлениям, которые укрепляют братские связи <…> и сотрудничество в экономике, торговле, здравоохранении, сельском хозяйстве", - говорится в видео материале. В нем подчеркивается, что подписанные "соглашения позволяют правительствам Южной Америки вести постоянный и откровенный диалог".