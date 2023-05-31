Блинкен обвинил косовскую полицию в резкой эскалации

Госсекретарь США также призвал президента Сербии Александра Вучича отдать приказ об отмене состояния повышенной боеготовности ВС страны

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что действия полиции в самопровозглашенном Косове привели к резкому росту напряженности, США ожидают от Белграда и Приштины шагов по деэскалации. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном во вторник.

"Мы призываем все стороны незамедлительно принять меры для снижения напряженности. Мы осуждаем имевшее место вчера неприемлемое насилие в отношении бойцов Сил НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR - прим. ТАСС), сотрудников правоохранительных органов и журналистов", - отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства.

По мнению Блинкена, решение приштинских властей "силовым путем обеспечить доступ в муниципальные здания привело к резкому и неоправданному росту напряженности". Как полагает госсекретарь США, косовский премьер Альбин Курти должен гарантировать, что "избранные мэры могут выполнять свои обязанности", находясь в других зданиях.

По версии госсекретаря США, президенту Сербии Александару Вучичу следует отдать приказ об отмене состояния повышенной боеготовности вооруженных сил страны, а также "призвать сербов в Косове прекратить противостоять СДК и воздержаться от дальнейшего насилия". Как полагает Блинкен, Белград и Приштина "должны незамедлительно взять на себя обязательства" по возобновлению диалога, инициированного Евросоюзом.