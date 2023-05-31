Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракеты

Генсек кабмина страны Хирокадзу Мацуно подчеркнул, что такие действия со стороны Пхеньяна несут угрозу миру и стабильности Токио

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Осуществленный в среду запуск ракеты-носителя КНДР нарушил резолюции Совета Безопасности ООН, в связи с чем правительство Японии выразило Пхеньяну решительный протест. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"Подобные действия КНДР угрожают миру и стабильности нашей страны, а также международного сообщества. Осуществление запуска нарушило резолюции СБ ООН, в связи с чем мы выразили решительный протест", - подчеркнул генсек кабмина.

Он также заявил, что траектория полета ракеты КНДР, согласно предварительным данным, не проходила через японскую исключительную экономическую зону.

Как сообщил телеканал NHK со ссылкой на японские правительственные источники, запущенная КНДР ракета или какие-либо другие объекты не выходили в космическое пространство. По их сведениям, ракета в ходе полета пропала с радаров, часть ее упала в море возле западного побережья Корейского полуострова. Военные Республики Корея в свою очередь сообщали, что ракета КНДР могла взорваться в воздухе.

В понедельник береговая охрана Японии проинформировала, что КНДР намерена запустить первый в истории страны разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Соответствующее уведомление было получено со стороны Пхеньяна. В связи с этим в японском Минобороны заявили, что примут меры по уничтожению баллистической ракеты КНДР со спутником, а также обломков от нее в случае угрозы падения на территорию Японии. С этой целью на отдаленных японских островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко были размещены комплексы Patriot PAC-3.

Нынешний ракетный пуск КНДР стал уже 13-м в 2023 году. Пхеньян до этого провел запуск четырех искусственных спутников Земли серии "Кванмёнсон" ("Сияющая звезда") в период с 1998 по 2016 год.