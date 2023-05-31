Венесуэла и Колумбия восстанавливают отношения

Президент Венесуэлы сообщил о подписании Соглашения о создании комиссии добрососедства и интеграции между странами

КАРАКАС 31 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро продолжает дипломатическую деятельность на полях саммита южноамериканских государств в столице Бразилии. В присутствии президентов Колумбии Густаво Петро и Венесуэлы Николаса Мадуро во вторник здесь подписано Соглашение о создании комиссии добрососедства и интеграции Колумбии и Венесуэлы, говорится размещенном в Twitter Мадуро видео.

"Мы вместе с президентом Густаво Петро продолжаем восстанавливать и улучшать <…> союз наших народов", - прокомментировал Мадуро соглашение о создании комиссии.

"Двухсторонняя комиссия учреждается как политическая инстанция по продвижению и координации сотрудничества и интеграции между двумя нациями с упором на приграничные зоны двух государств", - указывается в видео и подчеркивается, что в ее "задачи входит развитие дипломатических и дружественных отношений".

Комиссию по добрососедству и интеграции возглавят министры иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль и Колумбии Альваро Лейва.