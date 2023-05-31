Комитет Палаты представителей разрешил голосование по законопроекту о госдолге США

В поддержку инициативы высказались семь законодателей

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса во вторник одобрил проведение в ней голосования по законопроекту о повышении потолка госдолга США с целью предотвращения дефолта в стране. Заседание законодателей транслировали на сайте комитета.

В поддержку инициативы высказались семь человек, против - шесть. "Предложение принято", - заявил председатель комитета конгрессмен Том Коул (республиканец от штата Оклахома).

Одобрение необходимо для того, чтобы по законопроекту могла проголосовать Палата представителей полного состава. Ожидается, что это произойдет 31 мая. Затем документ должен одобрить Сенат, после чего он отправится на подпись президенту США Джо Байдену. Американский лидер ранее призвал обе палаты Конгресса одобрить инициативу.

В конце прошлой недели Белый дом и республиканцы в Конгрессе достигли договоренностей о повышении потолка госдолга США до 1 января 2025 года. Согласованный сторонами законопроект предусматривает, что в 2024 финансовом году на оборону выделят $886 млрд, $121 млрд - на медицинское обслуживание ветеранов, $637 млрд - на другие необоронные программы.

В январе США превысили законодательно установленный на уровне $31,4 трлн потолок госдолга. После этого Минфин США был вынужден задействовать чрезвычайные меры для продолжения своих финансовых операций. Американская администрация в последние месяцы призывала Конгресс поднять лимит задолженности. Контролирующие Палату представителей республиканцы были согласны повысить потолок госдолга, но при условии значительного сокращения бюджетных расходов.

Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что администрация может исчерпать чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга 5 июня. В таком случае, как она неоднократно подчеркивала, страна столкнется с дефолтом по федеральному долгу, который приведет к "экономической катастрофе" в США, что вызовет потрясения и в мировой экономике.