Япония продолжит размещение комплексов Patriot PAC-3 из-за возможности запуска ракеты КНДР

Министр обороны Ясукадзу Хамада отметил, что период, в течение которого сохраняется возможность запуска, может еще продлиться

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Правительство Японии продолжит размещение комплексов Patriot PAC-3 на отдаленных островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко на юге страны в связи с возможностью нового запуска ракеты КНДР. Об этом в среду заявил журналистам в Токио японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

"Период, в течение которого сохраняется возможность [запуска], все еще продолжается. В связи с этим мы будем и дальше осуществлять соответствующие меры [по размещению комплексов]", - сказал глава Минобороны в ответ на вопрос журналиста о перспективах использования Patriot PAC-3.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, власти КНДР намерены осуществить повторную попытку запуска ракеты-носителя с разведывательным спутником в ближайшее возможное время после падения первой ракеты в среду в Желтое море.

Причинами аварии при запуске разведывательного спутника КНДР стали проблемы в работе двигателей ракеты-носителя и нестабильность топлива. По данным государственного радио "Голос Кореи", такой точки зрения придерживаются в агентстве по освоению космоса.

КНДР ранее официально сообщила, что намерена запустить первый в истории страны разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Нынешний ракетный пуск КНДР стал уже 13-м в этом году. Пхеньян до этого провел запуск четырех искусственных спутников Земли серии "Кванмёнсон" ("Сияющая звезда") в период с 1998 по 2016 год.

Разработка и запуск военного разведывательного спутника были заявлены одной из важнейших целей на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в декабре прошлого года.