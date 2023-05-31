31 мая, 01:40,
обновлено 31 мая, 02:11

Yonhap: военные Южной Кореи пытаются поднять части упавшей в море ракеты КНДР

По данным агентства, Сеул проведет всесторонний анализ технических характеристик подобранных элементов

СЕУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Военные Республики Корея пытаются достать и сохранить предполагаемые части ракеты-носителя КНДР. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Южнокорейские военные сообщали, что ракета с военным спутником упала в Желтое море, в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхондо. Центральное телеграфное агентство Кореи со ссылкой на Государственное управление по освоению космоса подтвердило неудачу при запуске.

По данным властей КНДР, ракета потеряла тягу и упала в Желтое море из-за проблем в работе двигателя второй ступени. Ракета была запущена в 06:27 по местному времени (00:27 мск) из провинции Пхёнан-Пукто. Как пишет Yonhap, ожидается, что южнокорейская сторона проведет всесторонний анализ технических характеристик подобранных частей, проверит использование иностранных компонентов и оценит уровень технологий КНДР. 

Теги:
КНДРРакетные запуски в КНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика Корея
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