В США заявили о повышении риска дестабилизации в регионе из-за запуска ракеты КНДР

Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж отметил, что такие действия Пхеньяна являются вопиющим нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Вашингтонская администрация полагает, что осуществленный КНДР запуск ракеты-носителя повышает риск дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Об этом говорится в письменном заявлении официального представителя Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Адама Ходжа, распространенном во вторник.

"США решительно осуждают КНДР за проведение запуска с использованием технологий, связанных с баллистическими ракетами, это является вопиющим нарушением ряда резолюций Совета Безопасности ООН, ведет к росту напряженности и угрожает дестабилизацией ситуации в сфере безопасности в регионе и за его пределами", - отметил он.

По словам Ходжа, президент США и американские специалисты в сфере национальной безопасности "оценивают ситуацию в тесной координации с союзниками и партнерами". "Мы призываем все страны осудить этот запуск, а КНДР - приступить к серьезным переговорам. Дверь для демократического взаимодействия не закрыта, но Пхеньян должен незамедлительно прекратить провокационные шаги и вместо этого выбрать взаимодействие", - подчеркнул представитель СНБ.

"США примут все необходимые меры для обеспечения безопасности американской территории и защиты наших союзников - Республики Корея и Японии", - добавил Ходж.

В Сеуле информировали, что КНДР запустила ракету-носитель в южном направлении. До этого Пхеньян уведомил Токио и Международную морскую организацию о своих планах запустить первый разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Как сообщил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, ракета КНДР упала в Желтое море, в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхондо.

Причинами аварии при запуске разведывательного спутника КНДР стали проблемы в работе двигателей ракеты-носителя и нестабильность топлива. Как сообщило государственное радио "Голос Кореи", такой точки зрения придерживаются в агентстве КНДР по освоению космоса.