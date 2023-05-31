Представители Японии, США и РК подтвердили сотрудничество на фоне ракетного пуска КНДР

Стороны назвали действия Пхеньяка "серьезным вызовом" международному сообществу

ТОКИО, 31 мая. /ТАСС/. Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси, спецпредставитель США по КНДР Сон Ким и спецпредставитель МИД Республики Корея по вопросам мира и безопасности на полуострове Ким Гон в ходе состоявшихся в среду телефонных переговоров подтвердили продолжение тесного сотрудничества трех стран на фоне осуществления пуска ракеты КНДР. Об этом говорится в материале, распространенном японским МИД.

Отмечается, что стороны также осудили запуск, назвав действия Пхеньяна "явным и серьезным вызовом международному сообществу".

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, власти КНДР намерены осуществить повторную попытку запуска ракеты-носителя с разведывательным спутником в ближайшее возможное время после падения первой ракеты в среду в Желтое море.

Причинами аварии при запуске разведывательного спутника КНДР стали проблемы в работе двигателей ракеты-носителя и нестабильность топлива. По данным государственного радио "Голос Кореи", такой точки зрения придерживаются в агентстве по освоению космоса.

КНДР ранее официально сообщила, что намерена запустить первый в истории страны разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Нынешний ракетный пуск КНДР стал уже 13-м в 2023 году. Пхеньян до этого провел запуск четырех искусственных спутников Земли серии "Кванмёнсон" ("Сияющая звезда") в период с 1998 по 2016 год.

Разработка и запуск военного разведывательного спутника были заявлены одной из важнейших целей на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи в декабре 2022 года.