В Пентагоне заявили, что запуск ракеты КНДР не представлял угрозы для США и их союзников

Однако в ведомстве отметили, что такие действия со стороны Пхеньяна - это нарушение принятых резолюций Совбеза ООН

ВАШИНГТОН, 31 мая. /ТАСС/. Американские военные считают, что осуществленный КНДР запуск ракеты-носителя не представлял непосредственной угрозы для США или их союзников. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

Как утверждается в документе, при запуске Пхеньян использовал "технологии, напрямую связанные с программой КНДР по разработке межконтинентальных баллистических ракет". По версии американской стороны, это "является вопиющим нарушением ряда принятых единогласно резолюций Совета Безопасности ООН".

"Мы проводим оценку ситуации в тесной координации с нашими союзниками и партнерами. Согласно нашим оценкам, произошедшее не представляет непосредственной угрозы для военнослужащих, территории США и наших союзников, но мы продолжим следить за ситуацией. Приверженность США обороне Республики Корея и Японии остается нерушимой", - отмечается в заявлении.

Ранее в Сеуле информировали, что КНДР запустила ракету-носитель в южном направлении. До этого Пхеньян уведомил Японию и Международную морскую организацию о своих планах запустить первый разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Как сообщил Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, ракета КНДР упала в Желтое море, в 200 км к западу от южнокорейского острова Очхондо.

Причинами аварии при запуске разведывательного спутника КНДР стали проблемы в работе двигателей ракеты-носителя и нестабильность топлива. Как сообщило государственное радио "Голос Кореи", такой точки зрения придерживаются в агентстве КНДР по освоению космоса.