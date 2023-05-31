КНДР может осуществить повторный запуск спутника до 11 июня

В администрации президента Республики Корея пояснили, что допускают такую возможность и готовятся к потенциальному запуску

СЕУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Пхеньян может осуществить повторный запуск военного спутника до 11 июня. Об этом сообщило в среду агентство Yonhap со ссылкой на офис президента Южной Кореи.

"Существует достаточная вероятность того, что Северная Корея может провести еще один пуск до 11 июня, как заявлялось ранее. Мы держим в голове такую возможность и готовимся", - сказал агентству сотрудник администрации.

В связи с пуском в среду было созвано срочное заседание Совета национальной безопасности при президенте Республики Корея. На нем председательствовал глава управления национальной безопасности президентской администрации Чо Тхэ Ён.

"Члены постоянного комитета подчеркнули, что этот запуск, вне зависимости от того, был ли он успешен, представляет собой нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и серьезную провокацию, которая угрожает миру на Корейском полуострове", - информировали в администрации о результатах совещания. Президент Юн Сок Ёль получал необходимую информацию в реальном времени сразу после запуска, добавили чиновники.

Ранее в среду КНДР совершила попытку запуска военного спутника, однако признала ее неудачной. Причиной аварии стали неполадки в работе двигателя и нестабильность характеристик топлива.

До запуска МИД Республики Корея пригрозил, что КНДР в случае реализации плана "заплатит за это и испытает боль".