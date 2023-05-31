Мадуро заявил о первостепенной роли БРИКС в мировой геополитике

Президент Венесуэлы напомнил, что многие страны желают вступить в союз государств

КАРАКАС, 31 мая. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро указал на первостепенную роль, которую играет БРИКС в мировой геополитике. "БРИКС переросло в мощное движение, которое сегодня становится главным механизмом передовых процессов перемен в мировой геополитике, в мировом влиянии", - заявил Мадуро во вторник в выступлении на саммите южноамериканских государств в Бразилии. Видео выступления президента Венесуэлы размещено на его сайте в Twitter.

Мадуро указал на "бурные перемены, которые сегодня переживает мировая геополитика". Венесуэльский лидер подчеркнул, что "однополярный мир, в котором североамериканская империя доминировала и была гегемоном, сегодня отвергается и эта тенденция окончательна". Он отметил, что "в мировой геополитике возникло очень важное движение БРИКС, мощное движение". Мадуро напомнил, что многие страны, в том числе Аргентина и Саудовская Аравия подали заявки на вступление в БРИКС.