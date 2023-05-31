Южная Корея и США во вторник провели учения по поиску объектов на море

Агентство Yonhap предположило, что учения связаны с запуском ракеты КНДР

СЕУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Военные США и Республики Корея провели во вторник на базе ВМС учения, в ходе которых отрабатывался поиск и спасение объектов на море, в том числе с погружением в воду. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap со ссылкой на службу распространения визуальной информации Пентагона.

Учения состоялись на военно-морской базе в городе Чханвон в Республике Корея, к ним были привлечены американские и южнокорейские военные дайверы, а также поисково-спасательный корабль ВМС США. Yonhap приводит предположение, что учения могли быть связаны с планами Пхеньяна по запуску спутника.

Ранее КНДР информировала Японию и Международную морскую организацию, что намерена запустить свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1" в период с 31 мая по 11 июня. Запуск состоялся в среду примерно в 06:27 по местному времени (00:27 мск) в провинции Пхёнан-Пукто. Однако, как сообщили власти КНДР, ракета-носитель типа "Чхоллима-1" из-за неполадок в работе двигателя второй ступени упала в Желтом море в 200 км от южнокорейского острова Очхондо. Южнокорейские военные заявили о начале поисков уцелевших частей ракеты и смогли поднять из воды некоторые элементы конструкции.