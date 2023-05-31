В КНР считают, что число поддерживающих воссоединение с Тайванем людей будет расти

Принцип "одного Китая" - это базовая норма международных отношений, объединение не нанесет ущерба ни одной из стран, считает официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Власти Китая верят, что количество разумных людей, поддерживающих объединение Китая, будет увеличиваться. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь, комментируя позицию американского предпринимателя Илона Маска о неизбежности воссоединения материкового Китая с островом.

"Мы верим, что проницательных людей, которые понимают и поддерживают дело объединения Китая, будет все больше и больше", - сказала Чжу Фэнлянь.

Она отметила, что принцип "одного Китая" является признанной базовой нормой международных отношений и общим консенсусом международного сообщества. "Объединение Китая не нанесет ущерба законным интересам ни одной страны, а лишь принесет больше возможностей для развития всем государствам", - добавила Чжу Фэнлянь.

17 мая Илон Маск в интервью телеканалу CNBC напомнил, что официальная политика Китая заключается в том, что Тайвань должен быть интегрирован. Маск сказал, что здесь "не нужно читать между строк". Он предположил, что в этой ситуации "есть определенная неизбежность".

30 мая министр иностранных дел КНР Цинь Ган провел встречу с Маском в Пекине. Глава МИД КНР подчеркнул готовность Китая "неуклонно продвигать открытость на высоком уровне для создания ориентированной на рынок интернациональной деловой среды для компаний со всего мира, включая Tesla". Главный исполнительный директор Tesla сказал, что компания выступает против "разъединения и разрыва связей" и готова продолжать расширять бизнес в Китае, разделяя с этой страной возможности развития.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на него бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань остается одной из провинций КНР.