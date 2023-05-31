31 мая, 04:41

Источник: новый кабмин Турции может быть объявлен 3 июня

Окончательные итоги президентских выборов, предположительно, могут огласить 1 июня

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Инаугурация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре президентских выборов, и объявление нового состава кабинета министров может произойти 3 июня. Об этом сообщил в среду корреспонденту ТАСС источник в Анкаре.

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"Мы исходим из того, что Высшая избирательная комиссия может объявить окончательные итоги президентских выборов 1 июня. Тогда господин президент Эрдоган принесет присягу в парламенте 3 июня. В тот же день в президентском комплексе пройдет инаугурация господина президента. После церемонии он объявит новый состав кабинета министров", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, ожидается, что после инаугурации "господин президент Эрдоган совершит первые зарубежные визиты после переизбрания в [непризнанную международным сообществом] Турецкую республику Северного Кипра и Азербайджан".

Как сообщил во вторник официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик, практически сразу после присяги в парламенте Эрдоган может объявить новый состав кабинета министров. Ожидается, что в новом правительстве останется лишь несколько министров действующего кабинета. Это главы МИД, МВД и Минобороны. В среду Эрдоган проведет последнее заседание действующего правительства. Оно начнется в 15:30 мск и продлится до нескольких часов. Местные СМИ называют это прощальным собранием министров перед оглашением новых имен руководителей ведомств. 

Теги:
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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