Киргизия выступила за расширение взаимодействия ОДКБ с ШОС и СНГ

Первый замглавы МИД республики Асеин Исаев выразил заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках Организации Договора о коллективной безопасности для обеспечения "эффективности и результативности ее деятельности"

БИШКЕК, 31 мая. /ТАСС/. Киргизская сторона в целях повышения эффективности противодействия новым вызовам и угрозам считает необходимым расширять взаимодействие Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с другими международными структурами, в том числе с ШОС и СНГ. Об этом заявил первый замглавы МИД республики Асеин Исаев во время состоявшихся 30 мая в Минске консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел государств-членов ОДКБ, сообщила в среду пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

"В своем выступлении Исаев отметил, что Кыргызская Республика последовательно выступает за расширение взаимодействия ОДКБ со странами-партнерами для повышения эффективности общих усилий в противодействии вызовам и угрозам, а также с международными организациями, разделяющих принципы и подходы организации по поддержанию глобальной и региональной безопасности, в первую очередь, с СНГ и ШОС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, во время встречи представитель Киргизии выразил заинтересованность в укреплении взаимодействия в рамках ОДКБ "в целях обеспечения эффективности и результативности ее деятельности".

Как отмечается в сообщении, в ходе заседания в Минске участники рассмотрели "ход согласования документов, планируемых к рассмотрению в ходе межсессионного заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ", которое состоится в июне в Минске.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам региональной безопасности, а также совершенствования деятельности ОДКБ с учетом новых вызовов и угроз", - подчеркивает пресс-служба. При этом особое внимание было уделено дальнейшим шагам "по развитию диалога ОДКБ с международными организациями и третьими странами".