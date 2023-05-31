СМИ: глава турецкой разведки может занять пост вице-президента

По информации газеты Hürriyet, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит новый состав правительства 3 июня после принесения присяги

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан может занять пост вице-президента страны. Об этом сообщает в среду газета Hürriyet со ссылкой на правительственные источники.

По информации издания, после принесения 3 июня присяги переизбранный на новый срок президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявит новый состав правительства. Кабмин практически полностью обновится, сохранить свои посты могут главы МИД и Минобороны Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар. Фидан, возглавляющий турецкую разведку, может получить министерскую должность или занять пост вице-президента, курирующего вопросы безопасности. Этот вопрос, отмечают в Hürriyet, длительное время обсуждается в Анкаре.

Как пишет газета, в состав правительства может войти официальный представитель президента Ибрагим Калын, его возможный пост не уточняется. Ранее местные СМИ писали, что он может возглавить МИД.

Hürriyet также сообщает о предстоящем назначении в кабмин бывшего вице-премьера и главы Минфина Турции Мехмета Шимшека. С ним накануне встречался Эрдоган, однако по итогам встречи никаких заявлений сделано не было.

Практически все министры нынешнего правительства Турции, которое проведет 31 мая последнее заседание под председательством Эрдогана, были избраны депутатами парламента по итогам выборов, прошедших 14 мая.