В КНР заявили, что США должны создать нужные условия для общения глав МО США и Китая

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что Пекин отвергает просьбу Вашингтона о встрече министров на полях конференции "Диалог Шангри-Ла"

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Американские власти должны исправить свои ошибки и создать необходимые условия для общения глав оборонных ведомств США и Китая. Об этом в среду заявил официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

"В настоящее время США должны продемонстрировать свою искренность, исправить свои ошибки и создать необходимые условия и атмосферу для общения и обменов между двумя сторонами", - прокомментировал Тань Кэфэй ситуацию с отсутствием контактов министра обороны КНР Ли Шанфу с главой Пентагона Ллойдом Остином. Его слова приводятся в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте ведомства в социальной сети WeChat.

В понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщила, что КНР отвергает просьбу Остина о встрече с Ли Шанфу на полях конференции "Диалог Шангри-Ла".