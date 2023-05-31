Санду считает, что Молдавия может стать членом ЕС к 2030 году

По словам президента республики, присоединение к Евросоюзу зависит от повышения уровня жизни

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Молдавия к 2030 году может стать членом Европейского союза. Такое мнение выразила в среду президент республики Майя Санду в интервью агентству Bloomberg.

По ее словам, Молдавия вместе с непризнанным Приднестровьем может вступить в Евросоюз. "Чем раньше мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас будет шанс на присоединение <...>, это наша цель", - сказала Санду.

В воскресенье по инициативе молдавского президента в республике прошел митинг под лозунгом "Европейская Молдова", который должен был продемонстрировать западным партнерам стремление жителей республики интегрироваться в Евросоюз. Мероприятие прошло перед саммитом Европейского политического сообщества, участники которого соберутся в четверг, 1 июня, на винодельне "Замок Мими" недалеко от молдавской столицы.

Представители оппозиционных партий раскритиковали планы властей, осудив использование властями бюджетных денег, а также привлечение государственных служащих и работников бюджетных организаций. Они заявили, что будут бойкотировать это мероприятие, которое, как заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, организовано для спасения падающего рейтинга власти и демонстрации западным кураторам ложной картинки о всеобщей поддержке европейского вектора.

Главы государств и правительств стран ЕС на встрече в Брюсселе 23 июня 2022 года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество, получение которого является началом пути в Евросоюз. Для запуска переговоров о вступлении Молдавии необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ и урегулирование приднестровской проблемы. В начале нынешнего года Санду признала, что правительство выполнило меньше половины из 35 пунктов плана действий на 2022 год, который рекомендовала Европейская комиссия при предоставлении республике статуса кандидата.