В Казахстане жертвам политических репрессий выплатят пособия на общую сумму более $2,9 млн

С 2003 года им выплатили свыше $41,3 млн

АСТАНА, 31 мая. /ТАСС/. Власти Казахстана в текущем году выплатят свыше 1,3 млрд тенге (более $2,9 млн) в качестве пособий жертвам политических репрессий. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения.

"Ежегодно 31 мая в стране отмечают День памяти жертв политических репрессий и голода. С 2003 года жертвам политических репрессий в Казахстане выплачено 18,4 млрд тенге (свыше $41,3 млн - прим. ТАСС) в качестве единовременных денежных компенсаций и специальных государственных пособий. В этом году на эти цели предусмотрено более 1,3 млрд тенге", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, жертвам политических репрессий и лицам, признанным пострадавшими от таких репрессий, с 2003 года выплачиваются единовременные денежные компенсации и специальные государственные пособия.

"В результате политики по выявлению "врагов народа" в период с 1921 по 1954 год в Казахстане было осуждено 100 тыс. человек, к 25 тыс. из них была применена высшая мера наказания - расстрел. Миллионы казахстанцев стали жертвами голода в 1932-1933 годах. На территории республики находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГа - АЛЖИР, Степлаг, Карлаг (Акмолинский лагерь жен изменников родины, Степной лагерь и Карагандинский лагерь - прим. ТАСС). За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 млн человек", - напомнили в пресс-службе.

По данным Минтруда, в 1930-1940-х годах Казахстан стал местом депортации для миллионов советских граждан. Осенью 1937 года в республику были переселены сотни тысяч корейцев, турок, иранцев, курдов и азербайджанцев. В годы Великой Отечественной войны туда депортировали немцев, греков, чеченцев, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар и другие народы. Их численность оценивают в 1,2 млн человек.

24 ноября 2020 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий. В январе нынешнего года государственный советник республики Ерлан Карин представил лидеру страны 31 том документов и материалов по истории жертв политических репрессий.