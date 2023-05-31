Спецпредставитель ЕС уверен в выполнении соглашений между Белградом и Приштиной

По словам Мирослава Лайчака, "все 27 стран ЕС поддерживают европейское будущее" непризнанного Косова

РИМ, 31 мая. /ТАСС/. Спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак убежден, что заключенные соглашения между Белградом и Приштиной будут выполнены. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью итальянской газете La Stampa.

"Я по-прежнему убежден, что соглашения будут выполнены. Вопрос не в "если", а "когда", - сказал Лайчак.

"Мы все убеждены, что будущее Западных Балкан за Европейским союзом, - продолжил спецпредставитель ЕС. - Тот факт, что государства-члены высказались в поддержку украинской кандидатуры, может также стать возможностью для Западных Балкан. Важно, чтобы вступление Украины не рассматривалось как применение иного стандарта к Балканам".

По его утверждению, "все 27 стран ЕС поддерживают европейское будущее" непризнанного Косова.

На переговорах в Охриде Белград и Приштина при посредничестве представителей главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля и Лайчака договорились по ряду позиций составленного ЕС соглашения о пути к нормализации отношений Косова и Сербии, в частности об имплементации давно согласованного проекта Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ) на территории автономного сербского края Косово и Метохия. Без имплементации этой договоренности Белград отказывается двигаться по пути дальнейшей нормализации отношений с Приштиной.

Брюссельские соглашения о нормализации отношений сторон были заключены 19 апреля 2013 года. В соответствии с ними в Косове должно быть создано ССМ - орган самоуправления сербов, проживающих в непризнанной республике. Президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.