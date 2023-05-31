Сейм Латвии открыл пленарное заседание, на котором изберут президента страны

Действующий глава государства не стал баллотироваться на второй срок

ВИЛЬНЮС, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Сейма (однопалатного парламента) Латвии открыли в среду пленарное заседание, на котором намечено избрание президента республики. Началось выступление представителей фракций.

На высший государственный пост претендуют три кандидата: эксперт по публичному управлению и активистка латышской диаспоры в Европе 42-летняя Элина Пинто, 66-летний архитектор, бизнесмен и политик Улдис Пиленс и глава МИД в действующем кабмине 49-летний Эдгарс Ринкевичс. Действующий президент Эгилс Левитс не стал баллотироваться на второй срок.

Все три кандидата признаны имеющими право баллотироваться. По оценкам аналитиков, ни один из них не пользуется поддержкой парламента на необходимом уровне.

Президент Латвии избирается абсолютным большинством голосов депутатов Сейма (51 голос из 100) на четыре года. В первом туре депутаты голосуют за всех трех кандидатов. Если ни один из них не избран, проводится второй тур. Если победителя по-прежнему нет, кандидат, получивший меньше всего голосов, из борьбы исключается, и проводится третий тур. Если один из оставшихся кандидатов не получает 51 голос (или больше), проводится четвертый тур. В нем на голосование выносится единственная кандидатура - претендента, получившего больше голосов в третьем туре. Если и в четвертом туре кандидат не получает 51 голос (или больше), назначаются новые выборы с новым выдвижением кандидатов (могут участвовать и прежние претенденты). Выдвижение должно быть завершено до 5 июня, повторные выборы намечены с 10 до 15 июня.