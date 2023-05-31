У посольства США в Молдавии прошел антиправительственный протест

В акции приняли участие около 20 человек

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Пикет с антиправительственными лозунгами и критикой в адрес Вашингтона прошел в среду у посольства США в Молдавии. Около двух десятков участников мероприятия, которое транслировали в социальных сетях очевидцы, скандировали "Долой диктатуру", "Долой [президента] Майю Санду", они также принесли с собой плакаты, содержащие критику властей.

"Какую демократию вы строите в Молдавии? Почему, когда вы приходите в ту или иную страну вместе со своей демократией, то там гибнут люди, там война и геноцид? Демократия - это там, где люди не уезжают из своей страны, где люди гордятся своей страной", - сказал один из участников пикета в мегафон.

Выступающие выразили недовольство экономической ситуацией в стране и поддержкой Вашингтоном правительства, которое, по их словам, оказывает давление на оппозицию. Аналогичная акция на прошлой неделе прошла перед представительством Франции в Кишиневе, где в двойных стандартах обвинили Брюссель.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста оппозиции, демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Оппозиция также недовольна решением властей увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьера ушла Наталья Гаврилица.

В прошлом году подобные митинги в Кишиневе заканчивались столкновениями с полицией. В октябре спецназ полиции силой разогнал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и администрацией президента. На лидеров оппозиции в Молдавии были заведены уголовные дела, приостановлены лицензии шести телеканалов. Ранее президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам.