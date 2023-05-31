СМИ: СБУ проводит обыски у певицы, задержанной за съемки работы системы ПВО в Киеве

Инну Воронову задержали более двух недель назад

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в жилище у певицы Инны Вороновой, которую более двух недель назад задержали за съемки работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) в Киеве. Об этом в среду сообщило украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в спецслужбе.

По данным издания, Вороновой предъявили обвинение по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о работе Вооруженных сил Украины), ей готовятся избрать меру пресечения. Уточняется, что ранее она опубликовала в своих соцсетях видео работы системы ПВО в Киеве. СБУ пока не давала официальных комментариев.

Воронова была задержана спецслужбой 16 мая. В тот же день в ее соцсетях появилось видео с извинениями.

17 мая СБУ сообщила о блокировке уличных камер видеонаблюдения в Киеве, которые в автоматическом режиме фиксировали работу сил ПВО. По данным спецслужбы, видеокамеры находились на балансе нескольких столичных коммерческих структур и доступ к видеоматериалам был открыт для широкого круга пользователей. Тогда же были возбуждены уголовные дела в отношении шести жителей столицы, которые разместили в соцсетях фото и видео работы сил ПВО. Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.

В начале 2022 года власти Украины запретили снимать передвижения и места дислокации военных, а также взрывы и другие события военного характера, по которым можно определить координаты. Публикация таких материалов в интернете может быть квалифицирована как пособничество и государственная измена.