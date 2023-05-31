МИД КНР заявил о необходимости избегать роста напряженности на Западных Балканах

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Пекин призывает избегать эскалации и поддерживать мир и спокойствие на Западных Балканах. Об этом в среду заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"В нынешней ситуации необходимо избегать эскалации напряженности и поддерживать мир и спокойствие на Западных Балканах", - сказала Мао Нин в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать встречу президента Сербии Александара Вучича с послом Китая в Белграде Чэнь Бо.

Она сказала, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по интересующим Пекин и Белград вопросам. Мао Нин добавила, что КНР и Сербию связывают отношения "всеобъемлющего стратегического партнерства и стальной дружбы".

"Китай всегда поддерживал усилия Сербии по защите своего суверенитета и территориальной целостности", - отметила Мао Нин.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК, англ. KFOR) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них трое получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.