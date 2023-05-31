В Киеве задержали еще девять человек за публикацию в соцсетях видео работы сил ПВО

После беседы полицейские передали задержанных в Службу безопасности Украины

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники киевской полиции задержали еще девять человек, которые снимали и публиковали в социальных сетях видео работы системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в среду сообщила пресс-служба главного управления Нацполиции Киева.

"Столичные полицейские разоблачили еще девять граждан, публиковавших в соцсетях видео работы [системы] ПВО. <...> Нарушителями оказались семь женщин и двое мужчин в возрасте от 23 до 49 лет. Своими действиями они могли раскрыть специфику работы [системы] ПВО", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской). Уточняется, что после беседы полицейские передали задержанных в Службу безопасности Украины (СБУ).

Ранее сообщалось, что СБУ проводит обыски в жилище у певицы Инны Вороновой, которую более двух недель назад задержали за съемки работы украинской системы ПВО в Киеве.

17 мая СБУ сообщила о блокировке уличных камер видеонаблюдения в Киеве, которые в автоматическом режиме фиксировали работу сил ПВО. По данным спецслужбы, видеокамеры находились на балансе нескольких столичных коммерческих структур и доступ к видеоматериалам был открыт для широкого круга пользователей. Тогда же были возбуждены уголовные дела в отношении шести жителей столицы, которые разместили в соцсетях фото и видео работы сил ПВО. Подозреваемым грозит до 8 лет тюрьмы.

В начале 2022 года власти Украины запретили снимать передвижения и места дислокации военных, а также взрывы и другие события военного характера, по которым можно определить координаты. Публикация таких материалов в Сети может быть квалифицирована как пособничество и государственная измена.