В ЮАР намерены принять закон об укреплении суверенитета по отношению к МУС

Замминистра государственных предприятий страны Обед Бапела отметил, что власти ЮАР направляют в МУС соответствующее уведомление об ограничении действия его ордера на арест на национальной территории

ПРЕТОРИЯ, 31 мая. /ТАСС/. Правительство ЮАР намерено в ближайшее время внести изменения в национальное законодательство, чтобы иметь право самостоятельно решать вопрос о задержании любого человека, ареста которого добивается Международный уголовный суд (МУС). Об этом заявил заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела.

"В июне мы представим соответствующий закон в парламент, - цитирует его в среду британская радиостанция Би-би-си. - В результате именно ЮАР будет решать, кого арестовывать на своей территории по ордеру МУС, а кого - нет". Бапела добавил, что власти ЮАР направляют в МУС соответствующее уведомление об ограничении действия его ордера на арест на национальной территории.

"Мы не могли себе даже представить подобный МУС, каким он сейчас предстает, - подчеркнул Бапела. - Его судьи никогда не обвиняли ни Тони Блэра, ни Джорджа Буша в убийствах иракцев. [Первый чернокожий президент ЮАР и борец с апартеидом Нельсон] Мандела сказал бы, что МУС проявляет предвзятость и непоследовательность".

Во вторник стало известно, что власти ЮАР предоставили национальный дипломатический иммунитет всем участникам двух ключевых встреч в рамках своего председательства в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) - заседания глав МИД стран БРИКС и государств "Друзей БРИКС" в Кейптауне 1 и 2 июня, а также саммита БРИКС, назначенного на 22-24 августа в Йоханнесбурге. Однако этот иммунитет не распространяется на ордера на арест, выданные международными организациями, включая МУС, членом которых является ЮАР.

Вопрос об отношениях ЮАР и МУС имеет острый характер, так как на саммит БРИКС в Йоханнесбург приглашены лидеры всех государств-участников. МУС выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконной депортации украинских детей. Комментируя это решение, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков отметил, что Москва не признает юрисдикцию МУС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, говоря о поступившей из Гааги информации, заявила, что решения МУС не имеют для России никакого значения, возможные ордера на арест юридически ничтожны.

Поиски решения

Президент ЮАР Сирил Рамапоса создал 28 апреля межведомственный комитет для изучения вопроса об отношениях и взаимодействии страны с Международным уголовным судом. При этом он подчеркнул, что все решения по МУС будут приняты в ЮАР еще до начала саммита. Председателем комитета назначен вице-президент ЮАР Пол Машатиле. Согласно полученной ТАСС информации, комитет занят сейчас анализом возможного несоответствия ордера МУС требованиям ООН. Свои предложения комитет направит в ближайшее время на рассмотрение совета министров ЮАР.

В свою очередь министр юстиции и исправительных учреждений ЮАР Рональд Ламола заявил 3 мая, что правительство изучает вариант включения в национальное законодательство Римского статута, который лежит в основе деятельности МУС, чтобы иметь возможность распространить иммунитет на посещающих Южно-Африканскую Республику глав зарубежных государств, в отношении которых действует выданный МУС ордер на арест.

В минувший вторник крупнейшая оппозиционная партия ЮАР "Демократический альянс" (ДА) подала иск в суд столичной провинции Гаутенг с требованием издать постановление, которое обяжет правительство страны выполнить требование МУС об аресте Путина, если подобный запрос поступит на имя властей ЮАР при нахождении российского лидера на национальной территории. Теневой министр юстиции ДА Глинис Брейтенбах отметила, что в иске изложены шаги, которые необходимо принять в случае, если власти ЮАР получат запрос от МУС на арест и выдачу российского лидера.

Между тем Джулиус Малема, лидер второй по представительству в национальном парламенте оппозиционной партии ЮАР "Борцы за экономическую свободу" (EFF), заявил, что президент России является желанным гостем в ЮАР, и никто не сможет помешать прибыть ему на саммит группы БРИКС. "Если потребуется, то мы [активисты EFF] встретим российского лидера в аэропорту, будем сопровождать его на место встречи БРИКС, а затем обеспечим возвращение обратно в аэропорт", - заявил он в марте. При этом Малема призвал ЮАР и другие страны Африки выйти из МУС.