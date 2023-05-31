В Китае надеются, что НАТО будет уважать суверенитет Сербии и способствовать миру

По словам официального представителя МИД КНР Мао Нин, Китай выступает против односторонних действий в ситуации на Балканах

ПЕКИН, 31 мая. /ТАСС/. Пекин выражает надежду, что НАТО будет уважать территориальную целостность Сербии и способствовать миру на Балканах. Об этом в среду на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы надеемся, что НАТО по-настоящему будет уважать суверенитет и территориальную целостность этой страны и действительно сделает что-то для мира в регионе", - прокомментировала Мао Нин планы североатлантического альянса увеличить присутствие в непризнанном Косове.

Она заявила, что Китай выступает против односторонних действий в ситуации на Балканах.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Осло заявил, что НАТО направит дополнительно 700 военных в Косово для обеспечения безопасности и сверх этого подготовит еще один батальон к отправке в случае необходимости.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население края. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились десятки сербов. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.