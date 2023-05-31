FT: Запад усилил давление на Турцию по вопросу вступления Швеции в НАТО

Эксперты при этом не исключают, что процесс может застопориться из-за стремления Турции заключить с США сделку о приобретении истребителей F-16, которая до сих пор блокировалась Конгрессом

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Западные страны усилили давление на Анкару с целью ускорить вступление Швеции в НАТО после принятия Стокгольмом нового антитеррористического законодательства. Об этом в среду сообщила газета Financial Times.

В качестве доказательства издание приводит высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, сделанные во время визита в Швецию во вторник. "Настало время двигаться вперед [в вопросе членства Швеции в НАТО], мы хотели бы, чтобы это произошло до саммита [альянса 11 июля] в Вильнюсе", - отметил он. Газета также ссылается на заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, сделанные во время его поездки в Осло во вторник, согласно которым страны альянса "прилагают все усилия", чтобы Стокгольм стал членом НАТО "как можно скорее".

"Закон о [противодействии] терроризму вселяет в нас надежду на то, что теперь ситуация разрешится", - заявил Financial Times шведский чиновник. Эксперты, однако, не исключают, что процесс может застопориться из-за стремления Турции заключить с США сделку о приобретении истребителей F-16, которая до сих пор блокировалась Конгрессом. Директор турецкой исследовательской программы в Вашингтонском институте ближневосточной политики Сонер Чагаптай считает, что американские конгрессмены потребуют от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана согласиться на вступление Швеции в НАТО до заключения сделки, что может привести к сопротивлению Анкары.

Шведские власти одобрили в начале мая поправки к закону о борьбе с терроризмом. Они предполагают увеличение тюремных сроков для лиц, осужденных за причастность к экстремистским организациям, а также введение запрета на финансирование и поощрение терроризма. Поправки должны вступить в силу 1 июня.