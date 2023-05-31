В Сербии заявили, что силы НАТО помогали спецназу Косова в оккупации севера региона

В Минобороны Сербии ранее назвали ситуацию на севере Косова "крайне рискованной из-за односторонних, незаконных, нелегитимных решений администрации Приштины"

БЕЛГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Сербия недовольна силами НАТО для Косова (СДК), потому что они помогали полиции непризнанной республики совершить оккупацию на севере края. Об этом в среду заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич в эфире телеканала RTS.

"Сербия недовольна действиями СДК. Они помогали косовской полиции, создав кордон возле оккупированного административного здания в [сербском муниципалитете] Звечане, чем помогли специальным подразделениям косовской полиции совершить эту оккупацию. Это не является обязанностями СДК, они должны были вывести косовскую албанскую полицию южнее [реки] Ибар - это их работа", - заявил Вучевич.

"Задача [миссии ЕС в Косове и Метохии] EULEX и KFOR, и они единственные уполномочены, - заботиться о безопасности всех граждан в крае, согласно резолюции 1244 [СБ ООН]. Они единственные, у кого есть мандат заботиться о безопасности, а не вставать между невооруженными гражданами и хорошо вооруженными представителями косовских полицейских, которые совершили оккупацию", - подчеркнул министр обороны, отметив, что демонстрации были абсолютные мирные.

Сербы на севере Косова и Метохии загнаны в угол, не имеют возможности прийти к каким-либо договоренностям и готовы любой ценой защищаться, заявил Вучевич.

"Наши граждане готовы защищаться, это вчера и президент республики [Александар Вучич] сказал послам "Квинты", они готовы идти до конца. Сербы на севере загнаны в угол, у них нет ни миллиметра для компромиссов и договоренностей, и они готовы любой ценой, даже самой большой, защищать свой дом, где живут веками", - заявил Вучевич.

Глава сербского Минобороны отметил, что прийти к мирному решению очень легко. "Достаточно международному сообществу и СДК [силы НАТО для Косова] вывести ложных градоначальников и их специальную полицию к югу от Ибара, и ситуация сразу же успокоится", - подчеркнул Вучевич. Ранее глава Минобороны Сербии назвал ситуацию на севере края "крайне рискованной из-за односторонних, незаконных, нелегитимных решений администрации Приштины", и прежде всего из-за попыток "оккупации севера Косова и Метохии со стороны албанской администрации из Приштины".

Обострение ситуации

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил президент Сербии Александар Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них трое получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.