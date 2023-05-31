31 мая, 08:23

WSJ: сербская банда помогла Уссу бежать из Италии

По мнению источников газеты, итальянские власти не считают, что к побегу сына экс-губернатора Красноярского края напрямую причастна российская разведка

НЬЮ-ЙОРК, 31 мая. /ТАСС/. Преступная группировка из Сербии могла посодействовать побегу российского предпринимателя Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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Как утверждает источник, банда сербских преступников помогла Уссу бежать из Италии на пароме. Отмечается, что итальянские власти не считают, что к побегу Усса напрямую причастна российская разведка, поскольку риски были слишком высоки. "Мы бы об этом знали", - приводит газета слова источника. По данным издания, в ходе побега Усс как минимум один раз сменил автомобиль, а также пересек границы нескольких стран прежде чем попасть в Сербию, откуда он затем вылетел в Москву.

Артем Усс, сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса, обвиняется в США в уклонении от санкций и отмывании денег. В США ему грозит от 20 до 30 лет тюрьмы. Он был задержан в Италии 17 октября прошлого года, затем под домашним арестом ожидал решения суда об экстрадиции в США. 21 марта суд в Милане принял положительное решение по этому вопросу. 23 марта стало известно об исчезновении россиянина. Позже он добровольно явился в следственный департамент МВД России. Российский суд также объявлял Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже требовала его выдачи.

В апреле в Италии были заморожены средства Усса на сумму более €160 тыс., а также арестована недвижимость в Базильо. 

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