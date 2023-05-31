31 мая, 08:31,
обновлено 31 мая, 08:32

В Белоруссии в первом чтении приняли законопроект о народном ополчении

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии в среду приняла в первом чтении законопроект о народном ополчении. Об этом из зала заседаний нижней палаты белорусского парламента передает корреспондент ТАСС.

Законопроект был внесен в парламент Советом министров Белоруссии 23 мая. Перед рассмотрением документа член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев сообщил журналистам, что принять законопроект во втором чтении депутаты планируют в июне, до окончания парламентской сессии. 

Теги:
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