В Белоруссии в первом чтении приняли законопроект о народном ополчении

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания Белоруссии в среду приняла в первом чтении законопроект о народном ополчении. Об этом из зала заседаний нижней палаты белорусского парламента передает корреспондент ТАСС.

Законопроект был внесен в парламент Советом министров Белоруссии 23 мая. Перед рассмотрением документа член комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Евгений Зайцев сообщил журналистам, что принять законопроект во втором чтении депутаты планируют в июне, до окончания парламентской сессии.