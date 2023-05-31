В Белоруссии заявили, что законопроект об ополчении учитывает негативный опыт Украины

По словам министра обороны республики Виктора Хренина, бесконтрольная раздача оружия на Украине послужила триггером для того, чтобы подойти к этому вопросу на законодательном уровне

МИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Принятый в среду в первом чтении депутатами Палаты представителей Национального собрания Белоруссии законопроект о народном ополчении учитывает негативный опыт создания добровольческих формирований на Украине в 2022 году. Об этом, представляя в среду документ в нижней палате парламента, сообщил министр обороны республики Виктор Хренин.

"За основу был взят современный опыт создания добровольческих формирований территориальных общин Украины в 2022 году, - сказал он. - Действительно использовался опыт Украины, и кстати больше негативный, попытки создания народного ополчения".

Министр напомнил, что подразделения украинской теробороны формировались из лиц, как правило, не подлежащих призыву на военную службу. "Бесконтрольная раздача оружия [на Украине] послужила триггером [для того, чтобы] подойти к этому вопросу на законодательном уровне", - подчеркнул Хренин.

Он процитировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который неоднократно говорил, что "каждый гражданин должен быть причастен к защите своей родины и быть вооружен". Министр заверил, что в военном ведомстве есть соответствующий запас вооружения. "Оружие будет выдаваться по соответствующим документам органам теробороны под руководством сотрудников министерства внутренних дел уже по заранее составленным спискам. Списки народного ополчения будут составлены в мирное время", - подчеркнул глава белорусского оборонного ведомства.

В начале апреля государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что Украина извратила суть территориальной обороны, превратив их в националистические формирования. Он отметил, что в Белоруссии территориальную оборону рассматривают как важную составляющая военной безопасности.

При каждом сельском совете

Задачу создать в Белоруссии "при каждом сельском совете" вооруженные стрелковым оружием отряды народного ополчения, которые при введении военного положения станут резервом территориальной обороны, а при необходимости превратятся в партизанские формирования, президент страны Александр Лукашенко поставил в мае 2022 года. В начале марта 2023 года проект закона о народном ополчении одобрил Совет безопасности республики.

Добровольцы, которые войдут в состав ополчения, будут действовать в составе отрядов, сформированных на территориях их проживания местными органами власти. Общее руководство народным ополчением будет осуществлять местный совет обороны, непосредственное руководство отрядами - территориальные органы внутренних дел. Ранее Хренин сообщал, что численность народного ополчения, которое будет сформировано из лиц, не подлежащих мобилизации в рамках установленных планов, в том числе женщин, может составить до 150 тыс. человек. В 2022-2023 годах в ряде районов страны были отработаны вопросы формирования отрядов ополчения и их взаимодействия с местными органами власти и силовыми структурами.