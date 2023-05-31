Додон раскритиковал высокие расходы правительства на саммит лидеров ЕС в Молдавии

При этом экс-президент республики назвал саммит очень важным для имиджа Молдавии

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон раскритиковал высокие расходы правительства на проведение саммита Европейского политического сообщества в республике.

"Вызывает возмущение то, что руководство Молдавии не нашло деньги на пенсии и зарплаты, но вкладывает сотни миллионов леев (100 млн леев - около €5 млн) в организацию этого события", - сказал экс-президент журналистам в среду.

При этом он назвал саммит очень важным для имиджа Молдавии, поблагодарив президента Франции Эмманюэля Макрона за инициативу проведения мероприятия в этой республике.

Ранее главы государств и правительств 48 стран подтвердили участие в предстоящем 1-2 июня саммите. Европейское политическое сообщество создано Евросоюзом по инициативе президента Франции. Эта платформа предназначена для политической координации действий европейских стран на всем континенте и более тесного диалога с партнерами за пределами ЕС, в том числе с Киевом и Кишиневом. Проведение мероприятия в Молдавии должно продемонстрировать поддержку со стороны Брюсселя проевропейскому правительству страны, которое было сформировано Партией действия и солидарности.