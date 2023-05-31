FT: лейбористы Британии хотят запретить экс-министрам заниматься лоббированием

По сведениям газеты, это положение станет одним из ключевых в подготавливаемом лейбористами манифесте к парламентским выборам, которые пройдут не позднее января 2025 года

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Ведущая британская оппозиционная Лейбористская партия в случае победы на всеобщих выборах запретит ушедшим в отставку министрам заниматься лоббированием как минимум пять лет. Об этом сообщила в среду газета Financial Times.

По ее сведениям, это положение станет одним из ключевых в подготавливаемом лейбористами манифесте к парламентским выборам, которые пройдут не позднее января 2025 года. Представители партии заявили изданию, что подобный шаг станет частью ее программы. С такой инициативой выступили лидер лейбористов Кир Стармер и его заместитель Анджела Рейнер после серии скандалов, связанных с соблюдением этических норм.

В качестве одного из наиболее резонансных случаев газета The Guardian называет действия бывшего премьера (2010-2016) Дэвида Кэмерона, который обращался с многочисленными просьбами к бывшим коллегам, в том числе занимавшему в то время пост министра финансов (2020-2022) Риши Сунаку, чтобы обеспечить своему работодателю, компании Greensill Capital, госкредитование.

В соответствии с законодательством Великобритании любой, кто продвигает за вознаграждение интересы третьей стороны в органах государственной власти, сначала должен зарегистрироваться в официальном правительственном реестре лоббистов. Невыполнение этого требования может повлечь за собой гражданско-правовое взыскание - штраф в размере £7,5 тыс. (более $10 тыс.) - или, в cлучае серьезных нарушений, уголовное преследование.

Лейбористская партия Великобритании по итогам недавних выборов в местные органы власти в Англии располагает 2,6 тыс. мандатов, в то время как правящая Консервативная партия обладает 2,2 тыс. мест. По данным вещательной корпорации Би-би-си, впервые с 2002 года лейбористы обогнали тори и стали самой крупной в Англии политической силой на муниципальном уровне.