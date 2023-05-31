Источник сообщил, что визит Путина в Турцию пока не планируется

О таких планах ранее заявляла руководитель представительства газеты Hürriyet Ханде Фырат

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Визит в Турцию российского президента Владимира Путина пока не планируется, тем более специальный, о котором утверждают некоторые местные СМИ. Об этом сообщил в среду дипломатический источник в Анкаре.

"Информация об "отдельном и специальном визите" российского лидера не соответствует действительности. В настоящее время его нет повестке, оба президента плотно контактируют и сами решат, когда может состояться такой визит", - сказал источник.

Руководитель столичного представительства газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщила в среду в эфире телеканала CNN Turk, что Путин после инаугурации победившего на выборах 28 мая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетит республику с "отдельным и специальным визитом". При этом она не уточнила, когда может состояться такой визит.