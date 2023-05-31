Президент Латвии не определился и во втором туре голосования депутатов Сейма

На это пост претендовали три кандидата

ВИЛЬНЮС, 31 мая. /ТАСС/. Депутаты Сейма (однопалатного парламента) Латвии на пленарном заседании в среду, на котором избирается президент республики, провели второе голосование. Глава государства пока не определен.

На пост президента претендовали три кандидата: эксперт по публичному управлению и активистка латышской диаспоры в Европе 42-летняя Элина Пинто, 66-летний архитектор, бизнесмен и политик Улдис Пиленс и глава МИД в действующем кабмине 49-летний Эдгарс Ринкевичс.

Президент Латвии избирается абсолютным большинством голосов депутатов Сейма (51 голос из 100) на четыре года. В ходе второго голосования Ринкевичс получил поддержку 42 депутатов, Пиленс - 25, Пинто - 10. Пинто выбывает из соперничества за пост главы государства.

Если победителя с 50% плюс 1 голос во втором туре по-прежнему нет, кандидат, получивший меньше всего голосов, из борьбы исключается, проводится третий тур. Если один из оставшихся кандидатов не получает 51 голос (или больше), проводится четвертый тур. В нем на голосование выносится единственная кандидатура - претендента, получившего больше голосов в третьем туре. Если и в четвертом туре кандидат не получает 51 голос (или больше), назначаются новые выборы с новым выдвижением кандидатов (могут участвовать и прежние претенденты). Выдвижение должно быть завершено до 5 июня, повторные выборы намечены с 10 до 15 июня.