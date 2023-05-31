Источник: Путин может в Турции обсудить Украину с Эрдоганом после его инаугурации

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ранее сообщил, что лидеры РФ и Турции в состоявшемся недавно телефонном разговоре подтвердили намерение провести личную встречу в обозримой перспективе

АНКАРА, 31 мая. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС/. Президент России Владимир Путин может прибыть с официальным визитом в Турцию после инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего во втором туре президентских выборов. Об этом заявил в среду ТАСС источник в Анкаре.

"Визит господина президента Путина может состояться уже после вступления в должность господина президента Эрдогана. Если такой визит состоится, то главными темами их переговоров будут [конфликт] на Украине и зерновая инициатива", - подчеркнул собеседник агентства, отказавшись уточнить любые иные детали.

Между тем ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что лидеры РФ и Турции в состоявшемся недавно телефонном разговоре подтвердили намерение провести личную встречу в обозримой перспективе. Однако место и дату "предстоит согласовать с учетом графиков двух президентов".

Ожидается, что точная дата инаугурации президента Эрдогана станет известна после того, как ЦИК Турции огласит окончательные результаты второго тура президентских выборов. Ранее источник в ЦИК сообщил ТАСС, что это может пройти 1 июня. В таком случае инаугурация может состоятся 3 июня.

28 мая прошел второй тур президентских выборов, по его итогам Высший избирательный совет Турции признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана, получившего после обработки 99,43% бюллетеней 52,14% голосов избирателей, за кандидата от оппозиции Кемаля Кылычдароглу было отдано 47,86% голосов.