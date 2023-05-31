Президент Мозамбика приветствовал позицию РФ в отношении мирных инициатив по Украине

Филипе Ньюси подчеркнул "необходимость прямого диалога как пути для установления мира"

МАПУТУ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Мозамбика приветствовал позицию России в отношении мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил в среду мозамбикский министр общественных работ, строительства и водных ресурсов Карлуш Мешкита на пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

"Президент [Мозамбика] приветствовал позицию России в отношении мирных инициатив по урегулированию украинского конфликта, в частности китайской инициативы, и высказался за мирное решение этого конфликта, подчеркнув необходимость прямого диалога как пути для установления мира", - заявил Мешкита.

Министр иностранных дел России прибыл в Мапуту во вторник вечером. Ранее в рамках третьего за год африканского турне Лавров посетил Кению и Бурунди.