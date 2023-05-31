СМИ: лидер турецкой оппозиции не будет покидать пост после поражения на выборах президента

Кемаль Кылычдароглу ранее заявил, что продолжит борьбу с "авторитарным режимом"

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Лидер Народно-республиканской партии (НРП) Турции Кемаль Кылычдароглу, который выступал единым кандидатом от оппозиции на президентских выборах, не намерен покидать свой пост после поражения 28 мая во втором туре голосования. Об этом сообщил в среду ведущий телеканала Sezju Фатих Портакал, который известен близостью к руководству НРП.

"В четверг, 1 июня, состоится заседание исполкома НРП, ничего на нем не произойдет. Сам узнал, теперь знайте вы: Кылычдароглу уходить не будет, он остается в должности лидера партии", - сказал ведущий.

После проигрыша во втором туре президентских выборов действующему президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Кылычдароглу заявил, что продолжит борьбу с "авторитарным режимом".

В возглавляемой Кылычдароглу партии, как сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в НРП, все чаще звучат голоса о необходимости смены лидера, который за время руководства партией с 2010 года не выиграл ни одни общенациональные выборы.

28 мая в Турции прошел второй тур президентских выборов. ЦИК страны признал, исходя из предварительных результатов, победу Эрдогана. По итогам обработки 99,43% бюллетеней он получил 52,14% голосов, а кандидат от оппозиции Кылычдароглу - 47,86%. Окончательные итоги выборов планируется объявить 1 июня.