Кандидатом в президенты от Демократической партии Узбекистана стал Мирзиёев

Выборы назначены на 9 июля

ТАШКЕНТ, 31 мая. /ТАСС/. Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") выдвинула действующего лидера страны Шавката Мирзиёева кандидатом на пост президента на досрочных выборах главы государства, которые назначены на 9 июля. Как сообщила пресс-служба этой политической силы, соответствующее решение было принято на состоявшемся в среду съезде.

Ранее Мирзиёев подписал закон о проведении досрочных президентских выборов. В Узбекистане 30 апреля состоялся всенародный референдум по вопросу о новой редакции конституции, которая предусматривает продление срока полномочий главы государства с пяти до семи лет, а также позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.

В соответствии с Избирательным кодексом Узбекистана правом выдвигать кандидатов на пост президента обладают политические партии при условии, что они были зарегистрированы в Минюсте не позднее чем за шесть месяцев до проведения выборов.

Сейчас в республике действуют пять партий. Накануне четыре из них провели съезды и выдвинули своих кандидатов в президенты. В частности, Народно-демократическая и Экологическая партии выдвинули своих лидеров Улугбека Иноятова и Абдушукура Хамзаева, Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") - первого заместителя председателя Верховного суда Робахон Махмудову, а Либерально-демократическая партия - Мирзиёева.

Выдвижение единой кандидатуры на пост главы государства сразу двумя политобъединениями стало первым подобным случаем в истории Узбекистана.