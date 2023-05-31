Президент Мозамбика высказался за укрепление отношений с Россией

Об этом заявил мозамбикский министр Карлуш Мешкита на пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с Филипе Ньюси

МАПУТУ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Мозамбика Филипе Ньюси высказался за развитие и укрепление отношений РФ и этой африканской страны. Об этом заявил в среду мозамбикский министр общественных работ, строительства и водных ресурсов Карлуш Мешкита на пресс-конференции по итогам переговоров главы МИД России Сергея Лаврова с президентом Мозамбика.

"Президент [Мозамбика] высказался за развитие и укрепление отношений [между РФ и Мозамбиком] в правовой, дипломатической, экономической, социальной и культурных областях", - заявил Мешкита. "Президент с энтузиазмом и надеждой высказался за дальнейшее развитие дружбы и солидарности между нашими странами, выступив за значительное увеличение товарооборота", - добавил он.

Министр иностранных дел России прибыл в Мапуту во вторник вечером. Ранее в рамках третьего за год африканского турне Лавров посетил Кению и Бурунди.