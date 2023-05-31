СМИ: МИД Сирии осудил атаку украинских беспилотников на Москву

Как заявил источник SANA в ведомстве, "этот шаг представляет собой крупную эскалацию агрессии НАТО против РФ и серьезную угрозу международной безопасности и стабильности"

ТАСС, 31 мая. Министерство иностранных дел Сирии осудило атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом в среду сообщил в беседе с агентством SANA источник во внешнеполитическом ведомстве.

"Сирия решительным образом осуждает агрессию, совершенную беспилотниками киевского режима, в отношении Москвы, - приводит слова источника агентство. - Этот шаг представляет собой крупную эскалацию агрессии НАТО против РФ и серьезную угрозу международной безопасности и стабильности".

Источник также подчеркнул, что "Сирия выражает свою абсолютную солидарность с РФ и уверена в способности российских властей пресечь столь вопиющие и преступные действия киевского режима, а также принять все меры для защиты неприкосновенности территории России и безопасности ее граждан".

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке были задействованы восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получил незначительные повреждения.