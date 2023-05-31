ФРГ потребовала от России прекратить работу четырех генконсульств в Германии к 2024 году

Берлин также принял решение закрыть генконсульства Германии в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ заявило в среду Москве о необходимости прекратить работу четырех из пяти генконсульств России в Германии в качестве ответа на решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений в РФ до 350. Об этом заявил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

"Что касается российского присутствия в Германии, принято решение на условиях взаимности - с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении. В этой связи мы решили отозвать согласие на деятельность четырех из пяти российских генконсульств в Германии", - заявил он. "Об этом сегодня был проинформирован МИД РФ, от России потребовали незамедлительно инициировать процесс закрытия четырех генконсульств в ФРГ и завершить его самое позднее до 31 декабря 2023 года", - сказал Бургер.

Правительство ФРГ приняло решение о закрытии генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

"Необходимы будут структурные изменения. Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске", - сказал Бургер. "Их работа уже значительно ограничена", - добавил он. Он назвал "шагом к эскалации" решение России о сокращении персонала германских учреждений.