31 мая, 11:17,
обновлено 31 мая, 11:47

ФРГ потребовала от России прекратить работу четырех генконсульств в Германии к 2024 году

Вячеслав Филиппов/ ТАСС
Посольство России в Германии
© Вячеслав Филиппов/ ТАСС

Берлин также принял решение закрыть генконсульства Германии в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ заявило в среду Москве о необходимости прекратить работу четырех из пяти генконсульств России в Германии в качестве ответа на решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений в РФ до 350. Об этом заявил в среду на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер.

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"Что касается российского присутствия в Германии, принято решение на условиях взаимности - с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении. В этой связи мы решили отозвать согласие на деятельность четырех из пяти российских генконсульств в Германии", - заявил он. "Об этом сегодня был проинформирован МИД РФ, от России потребовали незамедлительно инициировать процесс закрытия четырех генконсульств в ФРГ и завершить его самое позднее до 31 декабря 2023 года", - сказал Бургер.

Правительство ФРГ приняло решение о закрытии генконсульств в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске.

"Необходимы будут структурные изменения. Чтобы выполнить установку России по сокращению нашего персонала, правительство Германии приняло решение закрыть германские генконсульства в Калининграде, Екатеринбурге и Новосибирске", - сказал Бургер. "Их работа уже значительно ограничена", - добавил он. Он назвал "шагом к эскалации" решение России о сокращении персонала германских учреждений. 

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© Информационное агентство ТАСС
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