Макрон возложил ответственность за обострение ситуации в Косове на местные власти

Президент Франции выразил намерение обсудить происходящее с сербским и косовским лидерами в Кишиневе

ПАРИЖ, 31 мая. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что ответственность властей самопровозглашенного Косова за протесты в регионе очевидна, и выразил намерение обсудить происходящее с сербским и косовским лидерами в четверг в Кишиневе. Об этом он сообщил в среду на совместной пресс-конференции в Братиславе с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

"Косовские власти решили не соблюдать соглашение, заключенное <...> при посредничестве Евросоюза, которое позволило достичь значительного прогресса (в косовском вопросе - прим. ТАСС), - отметил он. - Мы четко дали понять косовским властям, что проводить выборы в сложившемся контексте было ошибкой".

По словам французского лидера, "ответственность косовских властей за происходящее очевидна".

Он также отметил, что в четверг в Кишиневе намерен совместно с канцлером Германии Олафом Шольцем провести встречу в рамках саммита Европейского политического сообщества с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьером самопровозглашенного Косова Альбином Курти для обсуждения ситуации.

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая, когда спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая Силы НАТО для Косова (СДК) оцепили здания администраций, у которых начались протесты местных жителей, впоследствии переросшие в столкновения.

Как сообщил Вучич, за помощью в больницу Косовска-Митровицы обратились 52 серба, из них 3 получили тяжелые ранения. Миссия НАТО заявила о более чем 40 раненых бойцах - служащих итальянского и венгерского контингентов СДК. Министр обороны Сербии Милош Вучевич подчеркнул в понедельник, что армия страны приведена в повышенную боевую готовность в связи с ситуацией в Косове и Метохии, а ее подразделения размещены вдоль административной линии с автономным сербским краем.