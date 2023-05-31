СМИ: Эрдоган может объявить состав нового кабмина Турции 2 июня

Практически все министры нынешнего правительства были избраны депутатами парламента по итогам выборов 14 мая

АНКАРА, 31 мая. /ТАСС/. Переизбранный на новый президентский срок Реджеп Тайип Эрдоган может объявить состав нового правительства Турции 2 июня сразу после принесения присяги депутатами парламента нового созыва. Об этом сообщил в среду телеканал TRT со ссылкой на источники в администрации турецкого лидера.

Ранее газета Hürriyet со ссылкой на правительственные источники сообщила, что Эрдоган планирует обновить состав нового кабмина 3 июня. Как сообщала газета, правительство практически полностью обновится, сохранить свои посты в нем могут главы МИД и Минобороны Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар. Глава Национальной разведывательной организации Турции Хакан Фидан может занять пост вице-президента страны, курирующего вопросы безопасности. В правительство, как утверждается, может войти и официальный представитель президента Ибрагим Калын, при этом его пост не уточняется. Газета также сообщает о планируемом назначении в кабмин бывшего вице-премьера и главы Минфина Турции Мехмета Шимшека, который будет отвечать за экономический блок.

Практически все министры нынешнего правительства Турции были избраны депутатами парламента по итогам выборов, которые прошли 14 мая.