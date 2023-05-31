В кабмине ФРГ назвали законными удары ВСУ по территории РФ оружием производства Украины

В Берлине при этом заявили, что поставляют оружие Киеву для того, чтобы "защищать украинскую территорию"

БЕРЛИН, 31 мая. /ТАСС/. Правительство ФРГ считает легитимными с точки зрения международного права удары ВСУ по объектам на территории России оружием украинского производства. С таким утверждением выступил в среду на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт.

"Я дал оценку не собственно атаке [украинских беспилотников на Москву], но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными", - сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он нападения на объекты в России посредством украинского оружия законными. Одновременно Хебештрайт напомнил, что, как заявлял канцлер Олаф Шольц, Берлин поставляет свое оружие Киеву для того, чтобы "защищать украинскую территорию".

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье во вторник утром. По данным Минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три - подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Несколько зданий получили незначительные повреждения.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, комментируя атаку беспилотников на Москву, высказал мнение, что Украина имеет право совершать атаки против РФ за пределами своей территории. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов не поддерживает атаки Украины "внутри России".

В МИД РФ заявили, что Москва оставляет за собой право принять самые жесткие меры в ответ на террористические атаки киевского режима.