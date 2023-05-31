В Армении ждут от США адекватной реакции на высказывания Алиева по Карабаху

По словам спикера армянского МИД Ани Бадалян, заявления президента Азербайджана содержали явные угрозы "праву народа Нагорного Карабаха жить в безопасности и достойно на своей родине"

ЕРЕВАН, 31 мая. /Корр. ТАСС /. МИД Армении после недавнего заявления представителя Госдепартамента о переговорах по Карабаху ждет от Вашингтона соразмерной реакции на высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросу перемирия в регионе. Об этом сообщила в среду спикер МИД Армении Ани Бадалян на официальной странице в Facebook.

В ночь на среду представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что американская администрация довольна, что переговоры Баку и Еревана продолжаются, и приветствует недавние высказывания Алиева насчет рассмотрения амнистии по Нагорному Карабаху. Миллер отметил, что США готовы поддержать усилия обеих сторон с целью заключения прочного и уважающего достоинство людей мирного соглашения. Как заявили в МИД Армении в понедельник, Алиев 28 мая вопреки письменным обязательствам об отказе от применения силы или угрозы ее применения вновь грозит Армении "силовыми акциями", а населению Нагорного Карабаха - "этническими чистками".

"Армения всегда приветствовала усилия США в деле установления мира, стабильности и безопасности на Южном Кавказе <…> Нельзя не отметить, что заявления президента Азербайджана от 28 мая содержали явные угрозы суверенитету и независимости Армении и праву народа Нагорного Карабаха жить в безопасности и достойно на своей родине, по поводу чего армянская сторона неоднократно била тревогу. Мы считаем, что Соединенные Штаты, исходя из собственных провозглашенных ценностей демократии и защиты прав человека и своей приверженности и участия в установлении прочного мира в регионе, должны соразмерно реагировать на эти заявления, чтобы предотвратить экспансионистскую политику азербайджанского руководства по отношению к суверенной территории Армении и стремление к этнической чистке в Нагорном Карабахе", - говорится в комментарии пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Армении.

В сообщении также отмечается, что всем партнерам должно быть очевидно, что в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном ключевыми являются как признание территориальной целостности и нерушимости границ друг друга на основе Алма-Атинской декларации, так и защита прав и безопасности народа Нагорного Карабаха.