Суд приостановил до 19 июня арест экс-премьера Пакистана по обвинению в коррупции

Имран Хан назвал все обвинения против него "политически мотивированными, ложными и сфабрикованными"

ИСЛАМАБАД, 31 мая. /ТАСС/. Суд Исламабада по рассмотрению финансовых преступлений в среду приостановил до 19 июня действие ордера на арест бывшего премьер-министра Пакистана, лидера оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имрана Хана по обвинениям в коррупции и отмывании денег.

Как сообщает газета Dawn, решение о приостановке действия ордера на арест было оглашено в суде в присутствии Хана после внесения им залога.

Политик заявил в суде, что все обвинения против него являются "политически мотивированными, ложными и сфабрикованными".

Имран Хан был задержан 9 мая сотрудниками Национального бюро отчетности (экономическая разведка) в здании Высокого суда Исламабада по обвинению в коррупции и использовании для отмывания денег принадлежащего экс-премьеру фонда "Аль-Кадир траст". По версии следствия, политик легализовал около $175,5 млн, полученных из Великобритании от некоей фирмы, занимающейся торговлей недвижимостью.

12 мая Верховный суд признал арест Хана незаконным и освободил его из-под стражи, позднее действие ордера на арест экс-премьер-министра было приостановлено до 31 мая.

Арест Хана вызвал массовые протесты в крупных городах Пакистана. Протестующие совершали акты вандализма, вступали в ожесточенные столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. В ходе беспорядков 10 человек погибли, около 300 пострадали. Полиция задержала свыше 4 тыс. сторонников ДЗС.