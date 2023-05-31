В Кишиневе проходят одиночные акции протеста перед встречей лидеров ЕС

Люди прогуливаются в белых футболках с критикой в адрес президента страны Майи Санду

КИШИНЕВ, 31 мая. /ТАСС/. Молдавская оппозиция организовала одиночные акции протеста в преддверии саммита Европейского политического сообщества, который пройдет 1-2 июня в Кишиневе. Как свидетельствуют распространяемые в социальных сетях видеоролики, послания лидерам стран ЕС передаются с помощью надписей на одежде десятков активистов, которые появились в среду на улицах столицы.

Люди прогуливаются и занимаются своими делами в белых футболках с критикой в адрес президента страны Майи Санду: "Европа, ты поддерживаешь Майю Санду, значит, поддерживаешь давление на оппозицию, запрет независимых СМИ, отмену свободных и справедливых выборов, аресты по политическим мотивам". На кадрах некоторых записей видно, как сотрудники полиции угрожают таким людям, заставляя самостоятельно снять футболки, а также грубят журналистам, которые интересуются причиной запрета у сотрудников правопорядка.

Ожидается, что в ближайшие дни в Молдавию приедут главы государств и правительств 48 стран. Встреча на высшем уровне пройдет на винодельне "Замок Мими", расположенной недалеко от Кишинева. Ранее комиссия по чрезвычайным ситуациям правительства республики ввела ограничения на собрания и акции протеста в дни саммита, однако в постановлении ничего не сказано о нынешнем способе выражения мнений.

В Молдавии с лета 2022 года проходят массовые акции протеста, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. Оппозиция также недовольна решением руководства страны увеличить военные расходы и требует перенаправить средства в социальную сферу. На этом фоне в феврале в отставку с поста премьер-министра ушла Наталья Гаврилица.

В прошлом году подобные митинги в Кишиневе заканчивались столкновениями со стражами порядка. В октябре спецназ полиции силой ликвидировал палаточный городок, который находился в сквере между зданиями парламента и президентской администрации. На лидеров оппозиции были заведены уголовные дела, приостановлено действие лицензий шести телеканалов. Ранее Санду заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным структурам.